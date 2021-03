Qui Porto, Conceicao convoca ben 27 giocatori

Le scelte del tecnico del club portoghese, avversario di domani della Juve

redazionejuvenews

Nella serata di domani la Champions League tornerà in campo. Dei due ottavi di finale in programma, a destare particolare attenzione è la sfida tra la Juventus e il Porto che si giocherà all'"Allianz Stadium" di Torino. I campioni d'Italia in carica, dopo il 2-1 subito all'andata per mano dei gol di Tameri e Marega (di Chiesa il gol bianconero nel finale), sono chiamati alla rimonta per continuare il loro cammino nella più importante competizione europea per club. Sfida difficile quella contro la formazione lusitana, che sta però vivendo un momento altalenante dopo il pareggio con lo Sporting Lisbona e l'eliminazione dalla Coppa di Portogallo contro il Braga.

L'ultimo turno di campionato, però, così come per la Juve, ha portato tre punti ai ragazzi di Conceicao. I lusitani ieri hanno battuto con il risultato di 0-2 il Gil Vicente, formazione che occupa il terz'ultimo posto nel campionato portoghese. Una vittoria arrivata grazie ad un gol per tempo: al 7' minuto la rete di Uribe è servita a sbloccare il risultato, mentre allo scoccare dell'ora di gioco è stato Sergio Oliveira a chiudere definitivamente i conti. Il Porto insegue comunque la capolista Sporting in classifica con ben 10 punti di distanza (gli stessi della Juve dall'Inter se i nerazzurri dovessero vincere con l'Atalanta stasera).

Per quanto riguarda i convocati in vista della trasferta di domani, sono arrivate buone notizie per Sergio Conceicao. Il tecnico, con un passato da centrocampista nelle file di Lazio ed Inter, può contare sui recuperi di Pepe e Tecatito Corona, in dubbio fino a poche ore fa per problemi fisici. Questa la lista al completo: Marchesín, Diogo Costa Cláudio Ramos, Pepe, Diogo Leite, Loum, Luis Díaz, Matheus Uribe, Mehdi Taremi, Marega, Zaidu, Carraça, Marko Grujic, Tecatito Corona, Wilson Manafá, Mbemba, Romário Baró, João Mário, Otávio, Sérgio Oliveira, Felipe Anderson, Toni Martínez, Evanilson, Nanu, Malang Sarr, Fábio Vieira e Francisco Conceição.