Qui Napoli, anche Hysaj a rischio per la Juve

TORINO- Con il pareggio rimediato per 0-0 martedì sera, la Juventus ha eliminato l’Inter dalla Coppa Italia, conquistando il pass per la seconda finalissima consecutiva nella competizione. La squadra di Andrea Pirlo, con una formazione rimaneggiata nell’undici titolare, ha conservato il 2-1 rimediato a “San Siro” una settimana prima, quando Cristiano Ronaldo, con una doppietta, aveva ribaltato l’iniziale vantaggio firmato dall’argentino Lautaro Martinez. I bianconeri, in finale, incontreranno l’Atalanta di mister Gasperini, che nella serata di ieri, con un 3-1 firmato da Zapata e Pessina (doppietta per lui), ha posto fine al cammino del Napoli in Coppa Italia.

Pessimo periodo per gli azzurri di Gattuso, che dopo il ko in Supercoppa Italiana hanno accusato un forte contraccolpo, allontanandosi dalla zona Champions League in campionato e venendo appunto eliminati dalla Coppa Italia. Il tecnico partenopeo non è certamente stato aiutato dalla condizione dei suoi giocatori: numerosi infortuni e la positività al Covid di un leader come Koulibaly hanno infatti contribuito al momentaccio della squadra. Come se non bastasse, in vista del match casalingo contro la Juve previsto per sabato prossimo, Gattuso rischia di non poter contare neanche sulla presenza di Elseid Hysaj.

Il terzino albanese, uscito malconcio dalla gara di ieri sera, ha infatti accusato un risentimento muscolare al polpaccio sinistro, che verrà valutato con maggiore attenzione nei prossimi giorni. Il rischio di una sua assenza nella gara del “Diego Armando Maradona” è però alto, e costringerebbe il Napoli a dover ricorrere ad esperimenti nel reparto difensivo. Mancheranno infatti sicuramente Kostas Manolas e, appunto, Kalidou Koulibaly, leader della difesa, oltre al terzino Faouzi Ghoulam (anche lui positivo al Covid). Con i soli Di Lorenzo, Rrahmani e Maksimovic a disposizione, Gattuso dovrà certamente studiare qualche contromossa nei prossimi giorni, nella speranza di recuperare almeno Hysaj.