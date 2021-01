Qui Milan, due positivi al Covid anche tra i rossoneri

TORINO- Per le squadre di Serie A non c’è un attimo di respiro dopo la ripresa della scorsa domenica e, già da oggi, si parte con la sedicesima giornata. Match di cartello è sicuramente il posticipo di stasera a San Siro, dove il Milan capolista ospiterà la Juve di Pirlo, in cerca di altri tre punti per avvicinare ulteriormente la vetta e rientrare con prepotenza nel discorso scudetto, dopo il 4-1 rifilato all’Udinese all’ Allianz Stadium. I bianconeri, come risaputo, dovranno fare a meno di pedine importanti come Alvaro Morata, infortunato e non convocato dal tecnico, oltre che di Juan Cuadrado e Alex Sandro, i cui tamponi per il Covid sono risultati positivi negli scorsi giorni. Ma, se la Juve piange, il Milan certamente non ride. Anche in casa rossonera, purtroppo, sono stati infatti riscontrati alcuni positivi in questi ultimi minuti.

Si tratta dell'attaccante croato Ante Rebic e del centrocampista bosniaco Rade Krunic. Ad annunciarlo è la stessa società con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: "AC Milan comunica cheAnte Rebić e Rade Krunić sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri in previsione della gara contro la Juventus. I giocatori, asintomatici, sono rimasti in isolamento a domicilio dove oggi è stato prelevato un secondo tampone di controllo. Le autorità sanitarie sono state prontamente informate. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ulteriore test in data odierna con esito negativo". Cattive notizie per il tecnico Pioli, in grande emergenza soprattutto nel reparto di centrocampo. La capolista, infatti, dovrà già rinunciare a Sandro Tonali (espulso contro il Benevento e quindi squalificato) e Ismal Bennacer (fuori per infortunio).