Balzarini lancia l’allarme a poche ore dalla partita: “Se la Juventus perde…”

ULTIME NOTIZIE JUVE – Quella di stasera non sarà e non potrà essere una partita qualsiasi. Lo scontro contro i primi in classifica servirà per capire le reali ambizioni della Juventus e la dimensione che potrà avere la compagine guidata da Pirlo durante il resto della stagione. Insomma, un crocevia fondamentale e assolutamente da non sbagliare. I rossoneri di Pioli sono lanciatissimi, la Juve rincorre ma non può permettersi altri passi falsi: una sconfitta segnerebbe un solco davvero importante tra la Vecchia Signora e il club di Via Aldo Rossi. Sarà sicuramente un big match e la Juventus è chiamata a rispondere “presente” all’appello.

Della delicatissima partita ha parlato anche il noto giornalista di fede bianconera Gianni Balzarini sul suo canale YouTube. Anche secondo Balzarini, quella di stasera sarà una gara cruciale per la Juve e per la sua stagione. Il giornalista ha infatti lanciato un segnale d’allarme forte e chiaro: “E’ la partita bivio della stagione, inutile girarci attorno. Se la Juventus perde, è finita. Mi riservo un 5% di possibilità che i bianconeri possano recuperare e rimontare posizioni in campionato. Se la Juve perde, praticamente può dire addio al discorso scudetto. Non ci sono neanche più le condizioni per una grande rimonta come quella del 2015/16 perché allora c’erano molte più giornate a disposizione quando i bianconeri cominciarono a recuperare”. L’analisi di Balzarini poi prosegue ancora.

"Questa è una squadra che non ha ancora fatto due vittorie consecutive in campionato. E' quindi evidente quanta importanza abbia questa partita contro una squadra che non ha mai perso, che segna sempre due gol a partita e che soprattutto ha un grande gruppo. I rossoneri hanno dimostrati di saper vincere tranquillamente anche senza Ibrahimovic. Bisogna essere crudi quando si fanno le analisi". Poi spazio anche al tema mercato: "Là davanti ormai la scelta è ridottissima. C'è estrema necessità che la Juventus intervenga nel ruolo di attaccante in questo mercato". E, come sappiamo, la società si sta in effetti muovendo per acquistare una prima punta da consegnare a Pirlo. Sul taccuino di Paratici ci sono infatti tantissimi giocatori per rinforzare l'attacco bianconero.