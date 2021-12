Dal campo ai riflettori: De Ligt, Chiesa e Cuadrado fanno le prove da ‘modelli’

I tre giocatori bianconeri sono stati coinvolti in uno shooting fotografico

redazionejuvenews

Ritorna un pò di entusiasmo in casa Juve dopo la vittoria contro la Salernitana nel turno infrasettimanale di martedi, con i bianconeri che sono riusciti ad espugnare l'Arechi e soprattutto, a fare 3 punti che sono fondamentali vista la delicata situazione di classifica. Al momento infatti, la Vecchia Signora dista 7 punti dal quarto posto occupato dall'Atalanta di Giampiero Gasperini e vedendo l'andamento delle squadre che si trovano avanti ai bianconeri, viene difficile credere in una rimonta per la zona Champions, figuriamoci per qualcosa in piu che, al momento resta vivo solo nei tifosi piu fiduciosi e speranzosi.

La rincorsa alla lotta Scudetto infatti sembra essere pura utopia dalle parti della Continassa, ma quello che accadde nella stagione 2014/2015 lascia ancora un briciolo di speranza nel cuore di tutti gli juventini, scettici si, ma finche la matematica non dirà il contrario, chi ha il DNA Juve nelle vene sà che è vietato arrendersi o smettere di crederci. Proprio per questo, bisogna approfittare della scossa di entusiasmo e cercare di estenderla se possibile fino al termine del 2021, con un calendario piu che mai in discesa per la squadra allenata da Max Allegri.

Nel frattempo però, a portare un pò di serenità all'interno dell'ambiente ci hanno pensato 3 giocatori fondamentali di questa squadra. Stiamo parlando dell'olandese De Ligt, di Federico Chiesa e del colombiano Juan Cuadrado, tutti protagonisti di un curioso episodio avvenuto qualche ora fa. I 3 infatti, sono stati coinvolti in uno shooting fotografico, come si può vedere attraverso i loro post social dove vengono immortalati rigorosamente in smoking, come sostenuto anche da Cuadrado che scrive: "Shooting fotografico con i miei compari". In attesa di scrivere altre pagini gloriose della loro carriera da calciatori, fanno gia le prove per quella che potrebbe essere la loro seconda vita.