Quagliarella: “Rabiot sente la fiducia della Juve. Ora è un trascinatore”

Ospite a Sky Sport, Fabio Quagliarella ha parlato del centrocampista della Juventus Adrien Rabiot . Ecco cosa ha detto: "Sta trascinando la Juventus e quando riparte di forza, ci crede, è consapevole ed è fondamentale. Ha fiducia, si senta a casa, i compagni, la società e i tifosi hanno fiducia in lui e questo emerge poi in campo".

Inoltre, sulla Juventus vista sin qui in stagione ha aggiunto: "Ha ritrovato la consapevolezza di stare lì, sanno che fare gol alla Juventus è diventato difficile e sa che davanti qualcuno fa gol. Difficilmente vincerà 3 o 4-0 quindi sta lì e di solito vince chi ha la migliore difesa. La Juventus rispetta tutti gli avversari che ha di fronte e sa che in un modo o nell'altro un gol te lo può fare, non fa calcio champagne. Poi va dato merito anche al Monza perché la squadra di Palladino è fastidiosa e giocarci contro non è facile".