PSV-Juventus, le formazioni ufficiali: Yildiz out, c’è Nico

La Juventus, nella sfida di ritorno dei playoff contro il PSV, si gioca una fetta di stagione. Di seguito le formazioni ufficiali.

La Juventus, nella partita di ritorno dei playoff sfida il PSV, in una gara da dentro o fuori, anche se i bianconeri partono da una situazione di vantaggio, forti del 2-1 maturato 8 giorni fa all’Allianz Stadium. I padroni di casa si schierano a specchio, con il 4-2-3-1. Confermato Benitez in porta, con l’ex Roma e Genoa Karsdorp a destra e Mauro Junior a sinistra. A centrocampo spazio alla cerniera formata da Schouten e Veerman, con Perisic, Saibari e Lang a supporto di De Jong. Gli ospiti confermato il loro assetto tattico, con Di Gregorio in porta, Weah a destra, con Gatti e Veiga centrali. Sull’out sinistro Kelly scalza Savona e Cambiaso e parte dal primo minuto. A centrocampo Locatelli torna dopo la panchina contro l’Inter, affiancato da Koopmeiners. Sulla trequarti confermato McKennie, con ai suoi lati Conceicao e Nico. Per la prima punta la scelta ricade ancora su Kolo Muani. Dalla panchina Thuram, Yildiz e Vlahovic.

Le formazioni ufficiali

PSV(4-2-3-1): Benitez; Karsdorp, Flamingo, Obispo, Mauro Junior; Veerman, Schouten; Perisic, Saibari, Lang; De Jong. All. Bosz

JUVENTUS(4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Nico; Kolo Muani. All. T.Motta