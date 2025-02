Verso PSV-Juve, gli arbitri: dirige Vincic, Borosak al VAR

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato i nomi degli arbitri che dirigeranno la sfida di Champions League contro il PSV. Ecco il comunicato: “Tutto pronto per il ritorno, dopo la vittoria bianconera per 2-1 dell’andata in scena martedì scorso, del playoff di UEFA Champions League in programma al Philips Stadion fra PSV Eindhoven e Juventus: appuntamento fissato per mercoledì 19 febbraio alle 21:00. Di seguito la squadra arbitrale per l’incontro. Arbitro: Slavko Vinčić; Assistenti: Tomaž Klančnik – Andraž Kovačič; Quarto ufficiale: David Šmajc; VAR: Alen Borošak; AVAR: Bastian Dankert”.

Juve, la probabile formazione contro il PSV

Ma come scenderanno in campo i bianconeri? Spazio al solito 4-2-3-1, con in porta Di Gregorio e in difesa Weah, Gatti, Veiga e Cambiaso. Possibile ritorno dal primo minuto per il terzino italiano, preferito su Savona. A centrocampo spazio a Locatelli e Koopmeiners, con Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez in difesa. Nessun dubbio in attacco: c’è Kolo Muani. Pronti a subentrare dalla panchina Conceicao, Mbangula e Vlahovic.