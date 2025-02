PSV, Bosz dopo la vittoria con la Juve: “Secondo alcuni avremo dovuto giocare in EL”

Le parole dell'allenatore del PSV Bosz al termine della partita di Champions League vinta contro la Juve: "Abbiamo meritato di vincere"

Intervenuto ai microfoni di Ziggo Sport dopo la vittoria contro la Juve l’allenatore del PSV Bosz ha detto: “Sai cosa trovo divertente. Dopo quella prima partita, c’erano un certo numero di tuoi colleghi che si chiedevano cosa stessero facendo i club olandesi in questo torneo. Avremmo dovuto giocare solo giocare l’Europa League. Ora due club dell’Eredivisie sono negli ultimi sedici, meraviglioso. I giornalisti possono sempre dirmi qualsiasi cosa e ora posso rispondere. Ecco perché lo faccio. Non giochiamo mai con cautela, vogliamo giocare a calcio. Abbiamo cercato di farlo fin dall’inizio e penso che abbiamo meritato di vincere. Sono orgoglioso che siamo passati, ma se funziona nel modo in cui vogliamo giocare, è ancora più bello”.

PSV, le parole di De Jong

Luuk De Jong ha poi aggiunto: "Dovevamo dare il massimo per 120 minuti e tutti lo hanno fatto. Inoltre abbiamo fatto vedere anche un bellissimo calcio, si sono state delle fasi in cui abbiamo messo la Juventus con le spalle al muro. E' bello vincere e giocare bene, anche se ad essere onesto oggi c'è stata qualche piccola disattenzione che dobbiamo correggere. Abbiamo passato un periodo di difficoltà, ma ci siamo ripresi tutti insieme e ce la siamo cavata benissimo".