Verso la prossima: cinque momenti di Juventus-Bologna

Sabato pomeriggio la squadra guidata da Allegri affronterà i rossoblù all'Allianz Stadium. Andiamo a rivivere le grandi sfide del passato.

Nei precedenti di Juventus-Bologna, Filippo Inzaghi condivide con John Charles il primato del maggior numero di gol nella sfide del dopoguerra. Sono 6 i centri di entrambi e nel caso di Superpippo certamente indimenticabile è la tripletta del 1998, fondamentale per la certezza matematica dello scudetto determinata proprio in quel giorno. L'immagine fa riferimento alla sfida dell'anno successivo, un 2-2 dove non manca una rete dell'attaccante, qui a contrasto con un futuro juventino: Michele Paramatti.