Juve, senti Roberto Carlos: “Dybala? Craque mondiale. Tutti lo vorrebbero”

Intervenuto nel corso del programma Supertele, in onda su Dazn, Roberto Carlos ha parlato di Paulo Dybala: "È un craque mondiale. Le grandi squadre dovrebbe puntare su di lui, ma non si sa cosa passi nella testa di queste persone. Dybala è un grandissimo attaccante, come si dice in Portogallo: la porta per lui è sempre aperta". Sentire queste parole pronunciate da un grandissimo campione come il terzino brasiliano fanno piangere il cuore di milioni di tifosi della Juventus in giro per il mondo. La Joya è da anni uno dei pupilli bianconeri e sapere che a fine stagione lascerà Torino è una ferita ancora aperta. La nuova destinazione del fantasista argentino non è ancora chiara, ma quel che è certo è che Dybala da qui alla fine darà il massimo per la sua Juve.