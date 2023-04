Le probabile formazioni di Sporting-Juve: Di Maria imprescindibile

Dopo la vittoria per 1-0 a Torino, la Juve si prepara a sfidare lo Sporting CP fuori casa nel quarto di finale di ritorno di Europa League. I bianconeri voleranno in Portogallo forti del risultato dell'andata ma non potranno permettersi errori. In attesa della sentenza sul ricorso sul meno 15, infatti, vincere l'Europa League potrebbe essere l'unico modo di raggiungere la prossima Champions League. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.