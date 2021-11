Le probabili formazioni di Lazio-Juventus: Immobile e Dybala ci saranno?

In vista del big match tra Lazio e Juventus, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

redazionejuvenews

Conclusa la pausa nazionali, per la Juventus è il momento di tornare a pensare alla Serie A. La situazione in campionato della squadra di Massimiliano Allegri è critica: ottava in classifica, i bianconeri devono cambiare rotta per sperare in un piazzamento in Champions League. Le prossime due partite contro Lazio e Atalanta (due scontri diretti) saranno quindi fondamentali per il proseguo della stagione. In vista del match tra biancocelesti e bianconeri sia Sarri che Allegri sono alle prese con diversi infortuni e problemi muscolari. Andiamo quindi alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

Pochi dubbi sul modulo per la Lazio di Maurizio Sarri, che scenderà in campo con il consueto 4-3-3 dell'ex tecnico bianconero. In porta ci sarà Reina, con Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi e Radu a comporre la linea difensiva a quattro. Emergenza terzini per i biancocelesti, che visto l'infortunio di Lazzari e la positività al Covid-19 di Marusic saranno costretti a schierare Radu sulla fascia. A centrocampo spazio a Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto. In attacco Felipe Anderson e Pedro sono sicuri di un posto da titolare, mentre l'altra grande incognita è al centro dell'attacco: Immobile ci sarà? Per il momento Muriqi sembra favorito sull'attaccante italiano, alle prese con un problema muscolare.

Per la Juventus pronto il solito 4-4-2, con Szczesny tra i pali. In difesa spazio a Danilo, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro. Ancora indisponibili Chiellini e De Sciglio. Sulle fasce pronti Cuadrado e McKennie, con Bentancur e Locatelli a centrocampo. Tandem d'attacco composto da Chiesa e Morata, con Dybala che verrà valutato. L'argentino ha infatti subito un lieve infortunio muscolare e non è al meglio della condizione. In panchina pronti a subentrare Kean e Kulusevski, out Bernardeschi.

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro. All. Sarri.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, McKennie; Chiesa, Morata. All. Allegri.