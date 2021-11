Lazio-Juventus: DAZN presenta lo scontro tra Allegri e Sarri

Lazio contro Juventus, Sarri contro Allegri, attacco contro difesa. Due stili di gioco completamente differenti: chi vincerà?

redazionejuvenews

Sabato alle 18.00 la Juventus di Massimiliano Allegriscenderà in campo contro la Lazio di Maurizio Sarri. Uno scontro diretto di fondamentale importanza per entrambe le squadre, che vale 6 punti. A sfidarsi due filosofie di gioco completamente differenti: Allegri contro Sarri, presente e passato della Juventus. L'ex tecnico del Napoli era stato chiamato a Torino proprio per sostituire Max. Al tempo infatti la dirigenza bianconera era alla ricerca del bel gioco e aveva deciso di cambiare rotta e puntare su Sarri... esperimento fallito e concluso dopo appena stagione. Dopo la parentesi Andrea Pirlo, questa estate la Juve è tornata sui suoi passi, richiamando Allegri sulla panchina bianconera. Lo scontro tra i due tecnici sarà agguerritissimo.

Da una parte ci sarà l'ex bianconero Maurizio Sarri, famoso nel mondo per il suo giro palla veloce, per la costruzione del gioco dal basso e le valanghe di gol. E' stata anche coniata una parola per descrivere il suo stile: Sarrismo, la concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva (Treccani). Il bel gioco del tecnico della Lazio funzionerà anche contro la sua ex squadra?

Dall'altra parte abbiamo invece Massimiliano Allegri, che al contrario punta tutto su un gioco difensivo, basato sulla difesa solida e il contropiede. In questa stagione i risultati non sono stati quelli sperati, ma le vittorie per 1 a 0 tipiche del tecnico bianconero non sono mancate. Anche in questo caso esiste un'espressione che descrive il suo gioco: corto muso, col minimo vantaggio necessario; di poco, d’un soffio (Treccani). Attacco contro difesa: chi avrà la meglio? Lo scopriremo soltanto tra pochi giorni, ma nel frattempo si accende la sfida tra i due tecnici. Sul proprio profilo twitter ufficiale DAZN ha presentato la sfida tra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, che non si incontrano dalla stagione 2017/18.