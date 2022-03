Le probabili formazioni di Juve-Spezia: problemi in difesa e a centrocampo

Tutto pronto in vista del match tra Juventus e Spezia: chi vincerà? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

redazionejuvenews

Dopo aver battuto la Fiorentina in Coppa Italia, la Juventus è già pronta a pensare alla Serie A. In campionato i bianconeri non perdono da ben 13 giornate consecutive e non vorranno di certo farlo questo fine settimana. Il prossimo avversario sarà lo Spezia di Thiago Motta, avversario sulla carta abbordabile ma da non sottovalutare. Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con una lunga lista di indisponibili: problemi soprattutto in difesa e a centrocampo. Chi scenderà in campo? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

In casa Juventus ieri sono tornati ad allenarsi parzialmente con il gruppo Dybala, Bernardeschi e Rugani, ormai vicini al rientro. Brutte notizie, invece, per Bonucci, alle prese con un nuovo problema muscolare. Il tecnico bianconero schiererà quindi i suoi con un 4-4-2, con Szczesny in porta. Difesa a quattro composta da De Sciglio, Danilo, de Ligt e Pellegrini. Sulle fasce pronti Cuadrado e Rabiot, con Arthur e Locatelli a centrocampo. In attacco spazio al tandem composto da Morata e Vlahovic, con lo spagnolo in leggero vantaggio nel ballottaggio con Kean. Pochissime alternative in panchina: spazio ai giovani dell'Under 23

In casa Spezia, invece, Thiago Motta prepara la miglior formazione possibile. 4-3-3 con Provedel tra i pali e Ferrer, Nikolaou, Erlic e Reca in difesa. A centrocampo agiranno Bastoni, Kovalenko e Maggiore, mentre il tridente d'attacco sarà composto da Verde, Manaj e Agudelo, quest'ultimo in un ballottaggio serrato con Gyasi. La difesa della Juventus dovrà prestare particolare attenzione alla qualità di Verde, sicuramente l'uomo più pericoloso tra le fila dello Spezia. Molto in forma anche Manaj e Agudelo, in gol rispettivamente contro Bologna e Fiorentina.

Di seguito le due probabili formazioni:

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Danilo, de Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Locatelli, Rabiot; Morata, Vlahovic. All. Allegri

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Nikolaou, Erlic, Reca; Bastoni, Kovalenko, Maggiore; Verde, Manaj, Agudelo. All. Thiago Motta