Juve, Dybala rinnoverà? Antun è a Torino per trattare, ma l’Inter osserva…

Quale sarà il futuro di Paulo Dybala? Il suo contratto con la Juve è in scadenza e settimana prossima si tratterà per il rinnovo. L'Inter...

redazionejuvenews

Paulo Dybala è da anni uno dei pupilli dei tifosi bianconeri. Arrivato alla Juventus da ragazzino, l'argentino a Torino è maturato e cresciuto fino a diventare il giocatore che tutti conoscono. Tanta classe, gol, assist e colpi di genio. Ora però il futuro de La Joya è in bilico: il suo contratto è in scadenza e per il momento le trattative per il rinnovo non sembrano decollare. Il problema è tutto economico. A causa della pandemia da Covid-19, le casse del club bianconero non possono permettersi un rinnovo faraonico, soprattutto dopo aver acquistato Dusan Vlahovic. Per questo la dirigenza punta sì ad avere un rinnovo, ma non alle cifre richieste dal giocatore e dal suo agente.

Jorge Antun è in questi giorni a Torino, pronto ad incontrare la dirigenza bianconera. Le due parti si dovrebbero incontrare per la metà della prossima settimana. La Juve è disposta ad offrire 7 milioni di euro per tre anni, il giocatore vorrebbe qualcosa in più. Riusciranno a trovare un'intesa? L'impressione è che i bianconeri siano ovviamente interessati al giocatore, ma che dopo l'arrivo del bomber serbo Dybala non sia più il fulcro del progetto. I continui problemi fisici spaventano e non si faranno follie per il rinnovo.

Una situazione molto complessa, che potrebbe avvantaggiare altre squadre. L'Inter di Beppe Marotta, colui che al tempo lo ha voluto fortemente alla Juve, è alla finestra, pronta ad offrire un contratto da circa 7,5 milioni all'anno. Ma i nerazzurri non sono l'unica squadra interessata: Tottenham, Atletico Madrid e Barcellona sondano il terreno con attenzione. La possibilità di acquistare un giocatore di così grande qualità a parametro zero fa gola a molti: chi riuscirà ad accaparrarsi il suo cartellino? In ogni caso, Antun non si siederà a trattare con altri club prima della fine dell'incontro con la Juve. Staremo a vedere.