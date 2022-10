Le probabili formazioni di Benfica-Juve: torna Milik, confermato Rabiot

In vista della sfida di Champions League tra Benfica e Juve, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

redazionejuvenews

Dopo la bella vittoria contro l'Empoli, ora la Juve si prepara a un test ben più importante. Domani alle 21:00 i bianconeri affronteranno il Benfica, match valido per la quinta giornata di Champions League. Per ora la squadra di Allegri è ferma a tre punti, tanti quanti quelli del Maccabi Haifa: per passare il turno servirà un mezzo miracolo, ma soprattutto servirà vincere contro i portoghesi. Vietato sbagliare. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

I padroni di casa preparano un 4-2-3-1. Vlachodimos in porta, con Bah, Silva, Otamendi e Grimaldo a comporre la linea di difesa a quattro. In mediana spazio a Florentino e Fernandez, mentre David Neres, Rafa Silva e Joao Mario agiranno sulla trequarti. In attacco spazio a Goncalo Ramos come unica punta.

Per la sua squadra, invece, Massimiliano Allegri punterà sull'ormai consueto 3-5-2 con Szczesny tra i pali. In difesa Danilo, Bonucci e Alex Sandro, mentre sulle fasce si preparano Cuadrado e Kostic. A centrocampo pronti McKennie, Locatelli e Rabiot, tandem d'attacco composto da Milik e Vlahovic. In panchina Kean è pronto a subentrare a partita in corso. Ancora out per infortunio Bremer, Paredes, Pogba, Chiesa e Di Maria.

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez; David Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Gonçalo Ramos. All. Schmidt.

Juventus(3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri.