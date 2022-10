Milik rivela: “La Juve mi inseguiva sin da quando ero a Napoli”

Le ultime settimane di mercato della Juve sono state ricche di emozioni tra giocatori in entrata e in uscita. Una delle situazioni più delicate è stata sicuramente quella dell'attaccante: chi comprare come vice Vlahovic? Dopo aver parlato a lungo di Depay , alla fine la dirigenza bianconera ha deciso di puntare su Milik . Un acquisto che inizialmente non ha fatto esultare il mondo juventino. Ma le prestazioni viste sul campo hanno fatto cambiare idea a molti.

Ora Milik non è più il vice Vlahovic ma un titolare al suo fianco, pronto a scendere in campo dal primo minuto anche nell'importantissima sfida di Champions League contro il Benfica. Intervistato da L'Equipe, l'attaccante polacco ha rivelato: "I contatti per il mio trasferimento sono iniziati prima della sfida contro il Nantes, nella quale sono rimasto in panchina. Ma la Juve mi inseguiva sin da quando ero a Napoli: allora non fu possibile trovare l'incastro, siamo felici di esserci ritrovati oggi".