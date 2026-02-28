In pieno recupero, dopo essere stata sopra di due reti, la Juve di Padoin incassa il pari del Cagliari. A Vinovo finisce 2-2: grazie a Montero e Merola arriva il raddoppio per i bianconeri, prima delle reti di Mendy e Sugamele in extremis. All’ultimo istante, al quinto minuto di recupero, arriva un pari che frena la corsa playoff della Juve Primavera, dopo il ko per 2-0 nel derby della Mole.
PRIMAVERA| Juve-Cagliari 2-2: beffa finale per i bianconeri
Riccardo Focolari – 28 Febbraio, 19:14
A Vinovo non bastano le reti di Montero e Merola. Il Cagliari recupera negli ultimi secondi la Juve U-20 di Padoin