Prima volta in Nazionale per Cambiaso, presenti altri quattro bianconeri

Dopo il week end di Serie A, il campionato andrà in pausa per la sosta per le Nazionali, con l'Italia che giocherà le ultime due partite del girone di qualificazione ad Euro 2024. Le sfide saranno contro Macedonia del Nord e Ucraina.Il Commissario Tecnico della Nazionale Luciano Spalletti, ha diramato l'elenco dei convocati per due sfide.