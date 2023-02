Juve, Cobolli Gigli: “Penalizzazione? Peggio di Calciopoli: ecco perchè”

L'ex presidente bianconero parla della situazione processuale che sta affrontando la Vecchia Signora

La penalizzazione di 15 punti in classifica è stata una brutta mazzata per la Juve di Massimiliano Allegri, che ora si ritrova a metà classifica. Gli obiettivi dei bianconeri sono stati per forza di cose ridimensionati: niente Scudetto e probabilmente niente Champions e Europa League. Per prima cosa la Juve dovrà centrare la salvezza (mancano 14 punti) e poi si potrà puntare al settimo posto e alla Conference League.

Intervenuto su Lady Radio l'ex presidente della Juve Cobolli Gigli ha detto: “Questa penalizzazione è peggiore di quella subita in Calciopoli. La squadra non ha avuto il tempo di prepararsi mentalmente. Ha creato uno scombussolamento settimanale, mentre la Juve di calciopoli aveva avuto tutta l’estate per prepararsi ”.

A 1 Station Radio, invece, Cobolli Gigli ha parlato della vittoria sulla Salernitana e della prossima giornata di Serie A che vedrà i bianconeri affrontare la Fiorentina."Sono molto soddisfatto - ha detto Cobolli Gigli, perché la situazione attorno alla squadra è molto complicata. I giocatori e l'allenatore hanno dimostrato di essere concentrati, a differenza della gara con il Monza. È una strada in salita, ma è stato imboccato il percorso migliore. Mi auguro che si possa continuare in questa striscia di risultati già contro la Fiorentina", ha concluso l'ex presidente.