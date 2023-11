Pratelli: “L’ultima volta senza coppe la Juventus vinse lo scudetto”

Intervistato a Radio Bianconera, David Pratelli , imitatore e tifoso della Juventus , ha parlato della prossima sfida con l' Inter e sulle ambizioni stagionali. Ecco le sue parole: “E' una partita da scudetto. Vi dico di più, quest'anno il titolo lo vinceremo noi. La Juve ha solo il campionato e l'ultima volta che giocava per un solo obiettivo ha conquistato il tricolore. Parliamo della prima stagione di Conte, quando la squadra veniva da 2 settimi posti. Anche allora si puntava al ritorno in Champions League, obiettivo raggiunto a tre giornate dalla fine. Poi si andò oltre con la conquista del titolo. Sicuramente la squadra giocava meglio rispetto a quella attuale, produceva tante occasioni da gol, anche se gli attaccanti segnavano poco rispetto a quanto prodotto".

Pratelli ha proseguito: "Comunque sia, nonostante prestazioni brutte, Allegri è arrivato sempre in Champions, lo scorso anno ovviamente al netto della penalizzazione per la questione giudiziaria. Quest'anno la Juve ha la mente sgombra e a primavera avrà più possibilità dell'Inter che non credo possa ammazzare il campionato come il Napoli di Spalletti. I nerazzurri peraltro saranno impegnati in Champions League e comunque quando arrivano a pochi metri dal traguardo tremano”.