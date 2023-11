Panchina Napoli: l’ex Juve Tudor dice no e pianta in asso De Laurentiis

L'ex difensore della Juventus Igor Tudor ha declinato l'offerta di De Laurentiis di diventare il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico croato fino a lunedì sera, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, era il grande favorito per la panchina dei campioni d’Italia. Salvo poi la sorpresa di ieri che ha portato al definitivo Mazzarri-bis. L'ufficialità infatti del tecnico toscano è arrivata nel pomeriggio.

I motivi del no

I motivi dietro al dietrofront di ADL, secondo la rosea, non sono di natura tattica, anche se De Laurentiis vorrebbe continuare con il 4-3-3, mentre il tecnico ex OM ha sempre giocato con la difesa a 3, come Mazzarri, ma senza esserne un dogmatico. O economica, ma di futuribilità. Il tecnico voleva infatti delle garanzie per la prossima stagione legate ai risultati. tudor ha esplicitamente chiesto un contratto da 18 mesi, mentre ADL voleva un traghettatore per questa stagione.