Prandelli: “La Juve è la mina vagante dello scudetto”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex allenatore Cesare Prandelli ha parlato delle possibilità della Juve di vincere lo scudetto

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l’ex allenatore Cesare Prandelli ha detto: “La Juventus è la mina vagante dello scudetto. E se domenica batte l’Atalanta, diventa anche qualcosa di più nella corsa al titolo. È più decisiva per i bianconeri: con un successo hanno la possibilità di agganciare l’Atalanta e il terzo posto, regalandosi un finale inaspettato. La Juventus ha soltanto un risultato: la vittoria. Un pareggio sposterebbe poco e perdendo verrebbe ricacciata all’indietro. La Juventus, zitta zitta e in mezzo a una marea di polemiche per la doppia eliminazione Champions-Coppa Italia, si è portata a meno 6 dalla capolista Inter e a ridosso di Napoli e Atalanta. Motta ha tirato dritto e adesso i numeri sono dalla sua parte: non si vincono per caso cinque partite di fila in campionato e adesso ha nuovamente la miglior difesa della Serie A”.

Juve, le parole di Prandelli

“E poi c’è un altro aspetto, anche più importante, che le classifiche non fotografano: dopo il pesante ko con l’Empoli, sarebbe potuto andare tutto a rotoli. L’immediata reazione è un segnale forte: dimostra che il gruppo è serio e ha dei valori.La vera Juventus è quella che vedremo nelle ultime 11 giornate di campionato. Adesso Thiago avrà la possibilità di allenare tutti i giorni e potrà incidere maggiormente. Ma già da un po’ vediamo una Juventus più diretta e verticale”, ha concluso. Nel frattempo la Juve pensa a una cessione clamorosa: è appena arrivato ma può già partire <<<