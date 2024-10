Prandelli: “Il percorso della Juventus richiede più tempo…”

Cesare Prandelli ha parlato del progetto in atto nella Juventus: per l'allenatore, il percorso dei bianconeri potrebbe risultare molto lungo

Intervistato per Tmw, Cesare Prandelli ha parlato della Juventus di Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Rispetto al Napoli di Conte, il percorso della Juventus necessita di più tempo. Anche ieri s’è visto che cercano di fare determinate cose in campo, ma poi le eseguono con tempi diversi. Ci vuole un po’ più di tempo, più convinzione. Magari togliere qualcosa, ma farlo un po’ più veloce. Stanno seguendo un tracciato ma non lo fanno in maniera naturale, ci devono pensare. E quando pensi la palla gira più lentamente”.

Prandelli: “La squadra si deve abituare al diverso tipo di calcio”

L’allenatore ha proseguito: “Quando la palla gira veloce è perché la squadra sa cosa deve fare, i giocatori sanno già dove giocarla. Se invece quando ricevi la palla fai un secondo controllo, poi devi alzare la testa, perdi un tempo di gioco. La squadra si deve abituare a questo tipo di calcio che non faceva: ogni allenatore ha le proprie esigenze, le proprie idee, e in questo momento la Juventus è una squadra che vuole sempre costruire gioco, fa triangoli in tutte le zone di campo. Per fare tutto questo ci vuole un po’ più di tempo”.