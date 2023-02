Da Vlahovic a Kean, i possibili protagonisti di Spezia-Juventus

Oggi alle 18 al Picco la squadra di Allegri affronterà i liguri per la ventitreesima giornata di Serie A: ecco i dati sui giocatori in campo

Emmanuel Gyasi (11) è vicino a diventare il quarto giocatore ghanese per numero di gol in Serie A (Kwadwo Asamoah 12) – il giocatore dello Spezia è già andato a segno contro i bianconeri, il 22 settembre 2021 al Picco.

Una rete per Mattia Caldara contro la Juventus in Serie A , l’1 ottobre 2017 con la maglia dell’Atalanta.

75 parate per Bartlomiej Dragowski in questo campionato , solo Lorenzo Montipò (79) ne conta di più.

Ángel Di María ha partecipato attivamente a quattro gol (due reti, due assist) nelle ultime cinque presenze in campionato: con l’argentino in campo (13 gare) in questa Serie A, la Juventus ha una media gol segnati migliore (1.6 vs 1.4) e una percentuale di vittorie più alta (61.5% vs 55.6%).