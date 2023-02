Juve, Allegri e l’incubo corto muso: “Nonno, mi raccomando non 1-0”

Al termine della partita contro il Nantes Allegri ha detto: "Non è che voglio la Juve dell’1-0, se no mi fate diventare matto. Mi stufo anche io di sentire le ca**ate che dite abbiate pazienza. Non voglio la Juve dell’1-0. Non l’ho mai voluta, è un luogo comune che ormai si dice. Sono robe che non sono vere, inesatte. Andate a vedere i numeri delle mie squadre, sono sempre state miglior difesa e secondo miglior attacco. Le chiacchiere le porta via il vento, dai dati non si scappa. Poi vi arrabbiate perché vi rispondo. Se volete vi dico sempre di sì così almeno siete contenti e ve le raccontate fra di voi. Non mi posso sentir dire che voglio le squadre da 1-0. Le mie squadre hanno fatto sempre dai 70 agli 80 gol".