Martina Rosucci: “Ho sempre sognato di giocare con la Juve”

La centrocampista della Juventus Women si confessa su Twitch

redazionejuvenews

La Juventus Women è una bellissima realtà in casa bianconera. In questi anni il gruppo si è fatto notare ed ha collezionato coppe su coppe. Tra le protagoniste c'è sicuramente la centrocampista Martina Rosucci che in questi giorni ha parlato della sua permanenza alla Juventus. Sul canale Twitch ha raccontato di quando è arrivata la chiamata da Torino: "Ero a casa a Brescia quando mi ha chiamata la Juve, avevo sentito giorni prima che sarebbe nata la Juve femminile ma sembrava solo un'idea, non mi aspettavo che due giorni dopo mi avrebbero chiamata chiedendomi di farne parte. Non ci ho capito più nulla, ho sempre avuto il desiderio che un giorno la Juve potesse fare una squadra femminile in cui avrei potuto chiudere la carriera!".

Inoltre Martina Rosucci ha parlato anche del suo futuro e di quello della Juventus Women: "Il futuro è roseo, ci sono tante giovani qui e in giro. Io poi con le giovani ho un rapporto particolare perché all’inizio sono cattiva, ma cattiva in senso buono: all’inizio devono capire dove sono! Le ragazze con la testa e quelle che avranno un futuro capiscono subito come devono comportarsi. Sofia Cantore, Benedetta Glionna e Asia Bragonzi per esempio sono di un livello alto quindi il futuro è assolutamente roseo, poi ci sono Ippolito, Berti, Giordano che sono veramente forti".

Poi c'è stato tempo anche per un mea culpa. Infatti Martina Rosucci è tornata a parlare della prima sconfitta stagionale italiana per la Juventus Women contro la Roma in Coppa Italia: "Noi andiamo sempre in campo per vincere, erano due anni che non perdevamo ed è un contraccolpo ma anche un occasione per fare sempre meglio. Ci serviva la sconfitta per fare uno step in più. La Roma è una squadra forte e contro di noi giocano tutte alla morte, quindi se non siamo la migliore versione di noi stesse possiamo perdere, questa é la nostra forza".