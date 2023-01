Le storie bianconere: i portieri protagonisti di Napoli-Juventus

L'esultanza di Gigi Buffon al termine di Napoli-Juventus del 2017-18. Una partita cruciale nella storia di quella stagione, con la Signora che vincendo 1-0 accorcia il divario in classifica dagli azzurri, in quel momento in testa alla classifica proprio come oggi. Il numero 1 bianconero compie l'intervento più difficile su una conclusione di Insigne, quando già la Juve è in vantaggio.