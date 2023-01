Verso Napoli-Juve, Parolo avverte Allegri: “Occhio a Mario Rui”

Intervistato da Radio Kiss Kiss, l'ex centrocampista della Lazio Parolo ha parlato della sfida tra Napoli e Juve

redazionejuvenews

Grazie alla vittoria contro l'Udinese la Juve ha allungato la sua striscia di vittorie consecutive portandola a otto, tutte senza subire gol. Un traguardo importante per la squadra di Massimiliano Allegri, che ora può tornare a sperare nello scudetto. Il Napoli primo in classifica dista ancora sette punti, ma tutto potrebbe cambiare venerdì 13 gennaio quando i bianconeri scenderanno in campo proprio contro la squadra di Spalletti.

Napoli-Juve si prospetta una partita decisiva per le sorti del campionato, che potrebbe riaprire definitivamente la lotta scudetto o invece far ripartire la fuga del Napoli. Intervistato da Radio Kiss Kiss l'ex centrocampista della Lazio Parolo ha detto: "Elmas è bravo nelle due fasi, è pericoloso in zona gol e tiene bene il campo. Il macedone è un giocatore che può rientrare nei piani di Spalletti anche dal primo minuto. Del resto, se il Napoli è primo è perché ci sono tante soluzioni dentro la rosa".

Su Maio Rui ha aggiunto: "Ha dimostrato di avere grande qualità anche come assist-man. Non è la prima volta che succede, ma in proiezione Napoli-Juventus bisogna capire quali contromisure vorrà prendere Allegri. Penso a un giocatore fisico. Mari Rui dovrà fare la differenza in fase da costruzione, e può essere che sia così visto che la Juve molto probabilmente cederà il pallino del gioco al Napoli".