Porrini: “Prematuro dire che la Juve sia all’altezza dell’Inter”

Sergio Porrini è ritornato sull'esordio della Juventus in campionato: l'ex calciatore sarebbe cauto sui paragoni della squadra all'Inter

Intervistato per Radio Bianconera, Sergio Porrini è ritornato sulla vittoria della Juventus contro il Como. Ecco le sue parole: “Sebbene sia ancora presto per trarre conclusioni definitive, il nuovo allenatore della Juventus ha già mostrato segnali incoraggianti. La partita contro il Como è stata relativamente semplice dopo il gol iniziale, dimostrando che la squadra sta trovando la giusta direzione. Si nota un certo entusiasmo e freschezza nei tanti giovani talenti, segno che il tecnico crede molto in loro”.

Porrini: “Per questa Juve serve cautela”

L’ex calciatore ha aggiunto: “Tuttavia, è necessario concedere del tempo a Thiago Motta per consolidare il suo progetto di ricostruzione, come accaduto con Gasperini all’Atalanta. Anche la difesa, composta principalmente da giocatori giovani, sembra avere buon potenziale, anche se è prematuro affermare che possa già competere alla pari con l’Inter. Ciò che conta è il percorso di crescita intrapreso, che richiederà pazienza e perseveranza per raggiungere risultati duraturi”.