Porrini: “Milinkovic-Savic è proprio quel giocatore che manca alla Juve”

Sergio Porrini, ex calciatore della Juventus, ha analizzato il momento negativo della Nazionale italiana, parlando anche dei bianconeri.

Sergio Porrini, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole sulla Nazionale italiana e la mancata qualificazione al Mondiale di Qatar 2022: "La delusione è stata tanta. Nessuno si sarebbe mai aspettato la non qualificazione dell'Italia al Mondiale, soprattutto dopo aver vinto l'Europeo. L'avevamo metabolizzata ma l'inizio in Qatar ha fatto tornare quei ricordi negativi".