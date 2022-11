Offerta da 20 milioni a gennaio, 4 contropartite per Vlahovic | Raffica Juve

Mentre in Qatar si gioca il Mondiale che purtroppo non vede fra le protagoniste l'Italia di Roberto Mancini, intanto nel resto del Mondo esplode il mercato. Fateci caso, sui giornali si parla pochissimo di calcio giocato e tantissimo di trattative in vista della finestra di gennaio. Nelle ultime ore sono arrivati aggiornamenti molto interessanti riguardo alla Juventus, sia in ottica entrate che uscite. La dirigenza ha intenzione di fornire tutto il materiale possibile ad Allegri per tentare la rimonta scudetto, ma in casa bianconera si guarda anche al futuro, con diverse operazioni importanti. Andiamo a vedere cosa bolle in pentola in casa della Vecchia Signora, partendo dalla prima news<<<