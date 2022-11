Bargiggia: “Milinkovic? Non penso parta a gennaio. Su Odriozola…”

Durante la sosta per il Mondiale il calciomercato torna nei pensieri dei club. L'esperto giornalista ha fatto il punto sulle mosse bianconere

redazionejuvenews

Mentre il campionato è fermo per lasciare spazio al Mondiale, inevitabilmente il mercato torna in auge. Intervenuto a Calciomercato.it, Paolo Bargiggia ha fatto il punto sulle prossime mosse della Juventus. Le sue parole su Milinkovic-Savic: "Credo che assolutamente non lascerà la Lazio a gennaio. Un club in una posizione di classifica così invitante difficilmente lascia andare un giocatore del genere. Poi Lotito quando non vuole lasciar partire un giocatore in passato è andato anche in tribunale con Pandev per esempio.

Il gradimento della Juventus c’è, Milinkovic ha il contratto fino al 2024, penso se ne parlerà in estatequando magari la Juventus dovrà sostituire Rabiot. Nonostante il contratto però non credo che le cifre richieste saranno basse. I segnali che arrivano dalla Juventus non fanno pensare a un budget estivo anticipato come l’anno scorso per Vlahovic e Zakaria. Arrivano i segnali per un esterno destro, anche se sarà da rifare anche la corsia mancina in estate.

Sento parlare di giocatori in prestito quindi difficile fare un investimento importante per Milinkovic-Savic a gennaio, calcolando poi che rientrerà Pogba. Poi ci sono i segnali che arrivano da Lotito che Milinkovic ha rifiutato il rinnovo, altrimenti non ci sarebbero parole così nervose. Non ha asset da cui pescare per fare valore su cui fare mercato. Anche per Odriozola, stanno provando a parlare con l’intermediario che lo portò alla Fiorentina, c’è la volontà del ragazzo di andare alla Juventus, quindi è una cosa da seguire".