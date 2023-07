Porrini: “Juventus, Bremer non è incedibile. Per il sostituto…”

Sergio Porrini, ex difensore, ha detto la sua sulla stagione della Juventus, parlando anche del futuro di Gleison Bremer.

Sergio Porrini , ex difensore della Juventus , ha detto la sua a Radiobianconera, parlando di Bremer . Ecco le sue parole: "Io penso che in questo mercato pazzo dove ci sono società di proprietà araba che investono cifre allucinanti, nessun giocatore è fondamentale.

Se dovesse arrivare un’offerta folle per Bremer la Juve deve prenderla in considerazione, tenuto conto che si sta parlando di un ottimo giocatore ma non ancora affermato e che può fare reparto da solo.