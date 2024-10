Ponciroli: “Ora Thiago Motta dovrà cambiare qualcosa”

Fabrizio Ponciroli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'ultima partita con lo Stoccarda.

Fabrizio Ponciroli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: “I bianconeri hanno perso meritatamente contro lo Stoccarda e forse una sconfitta è dopo una partita del genere è preferibile al pareggio, perchè conquistare almeno un punto avrebbe dato degli alibi a Motta e alla squadra, mentre adesso il tecnico sarà costretto a rivedere alcune delle sue convinzioni. La Juve ha giocato una partita pessima, e se avesse perso tre o quattro a zero i tedeschi non avrebbero rubato niente. La squadra pecca di fantasia e quando il ritmo si alza fatica a trovare il guizzo”.

Su Yildiz

“Credo che Yildiz debba giocare più vicino alla porta, perché la sua posizione attuale lo sta limitando. Adesso è tassativo scrollarsi dubito di dosso la delusione per la sconfitta e provare ad aggredire l’Inter dove sta concedendo qualcosa in più, ovvero sulla fase difensiva. È un banco di prova importante per Motta, perché qualora la Juventus dovesse andare sotto sarebbe costretta a scoprirsi di più e dall’altro lato l’Inter ha in attacco giocatori formidabili. L’unico modo per provare a contrastare la squadra di Inzaghi sarà prendere da subito in mano le redini del gioco e provare a mantenerle”.