Ponciroli: “Juventus-Inter? Differenza abissale sul piano tecnico”

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Ponciroli ha parlato della sfida in avvicinamento tra Juventus e Inter. Per il giornalista, sulla carta non ci sarebbe partita tra le due squadre. Ecco cosa ha detto: "È una partita dove c’è una differenza abissale a livello tecnico e di condizione fisica a favore dell’Inter, la Juve però è una squadra che non molla mai.