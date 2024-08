Ponciroli su Giuntoli: “Adesso la Juventus non ha fretta”

Fabrizio Ponciroli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri.

Fabrizio Ponciroli, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Non credo che si sia arenata la campagna acquisti. Credo che Giuntoli, dopo aver fatto le mosse più urgenti, si sta prendendo il tempo per valutare ogni opzione, vedi l’attaccante esterno, dove ci sono Adeyemi, Gonzalez e Galeno. Sta sondando il mercato per capire l’opportunità migliore. Qualcuno arriverà ma non credo ci sia fretta di chiudere. Per me arriverà un altro grande colpo ma nei tempi di Giuntoli. Koopmeiners? Credo sia difficilissimo, perché l’Atalanta non è una società che ha bisogno di vendere, ha ambizioni importanti, si giocherà la Supercoppa col Real e vorrà avere gli uomini migliori. Sarei sorpreso se po ila Juve lo prendesse. Non so se possa permettersi un giocatore così oneroso. Non dico che non li valga, ma sei stato attento in tutto e poi spendi 60 mln per lui? E’ un bell’azzardo”.