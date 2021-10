Dalla Francia: Pogba vuole rinnovare con lo United

Il centrocampista francese avrebbe chiesto il rinnovo al club inglese

Risveglio amaro per gli Azzurri che, dopo 37 risultati utili consecutivi e un Europeo conquistato, devono arrendersi alla Spagna di Luis Enrique, uscita vittoriosa dal confronto di San Siro. Le 'Furie Rosse' infatti, hano vinto per 1-2 grazie alla doppietta del baby talento Ferran Torres, aiutati anche dall'espulsione di Bonucci che ha lasciato i suoi in 10 dalla mezz'ora, per una gomitata rifilata a Bousquets. Inutile la rete di Pellegrini nel finale di gara che serve solo a rendere il passivo meno amaro.