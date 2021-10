Calciomercato Juventus / Clamoroso: Vlahovic già a gennaio! Ecco come

1 di 2

Calciomercato Juventus, Dusan Vlahovic obiettivo numero uno.

Non è certo un segreto che Dusan Vlahovic sia a tutti gli effetti uno dei primissimi obiettivi di calciomercato della Juventus per rinforzare l'attacco. Ve ne stiamo parlando ormai da mesi: il club bianconero lo ha individuato e scelto come perfetto erede di Cristiano Ronaldo per il futuro. Vlahovic infatti risponde perfettamente all'identikit tracciato dalla Vecchia Signora per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Giovane, con buona esperienza soprattutto in Serie A, forte fisicamente, veloce, tecnico e soprattutto con un innato fiuto del gol. Il 21enne centravanti serbo ha tutto per diventare un bomber eccezionale. E sarebbe il rinforzo ideale per la Juventus, sia per il presente che in prospettiva futura (particolare che sta molto a cuore alla dirigenza bianconera).

La Juve ha tentato qualche timido approccio negli ultimi mesi, ma ora i tempi per l'assalto paiono essere diventati maturi per davvero. Vlahovic ha infatti rifiutato il rinnovo propostogli dalla Fiorentina, che ora dovrà cercare in tempi relativamente rapidi un acquirente. Secondo alcuni, dietro al rifiuto del classe 2000 ci sarebbe proprio lo zampino di Cherubini, che starebbe lavorando sotto traccia da tempo. Ma c'è da fare in fretta, perché anche altri top club europei sarebbero alla finestra. Ecco allora spuntare uno scenario che, se confermato, sarebbe davvero clamoroso e che potrebbe portare Vlahovic a vestire bianconero già a partire dal prossimo gennaio <<<