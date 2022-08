Pogba e la terapia conservativa: ecco quando tornerà il francese

Il francese ha scelto di non operarsi e optare per la terapia conservativa per l'infortunio al menisco. Dovrebbe rientrare in 5 settimane.

redazionejuvenews

L'infortunio di Paul Pogba, avvenuto durante la tournée negli Stati Uniti, è stato un fulmine a ciel sereno. Il centrocampista francese, dopo il consulto di ieri a Lione con Bertrand Sonney-Cottet, luminare delle ginocchia, ha scelto di non operarsi e optare invece per la terapia conservativa. Per parlare di questo argomento è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, il dottor Stefano Lovati, esperto in ortopedia.

Ecco il suo parere: "Oggi si cerca di preservare il menisco, perché si tratta di strutture che ammortizzano i movimenti e non solo. Quello di Pogba, leggendo i giornali, ha comportato una terapia conservativa e dipende dalla lesione avuta. Quando ci sono piccole lesioni, la tendenza è proprio quella di portare via solo una piccola porzione di menisco e nel giro di pochi giorni ci si può allenare. Molto dipende dalla zona interessata e dal tipo di lesione. Quando i giocatori rientrano in campo, vengono rimessi in condizione di fare la propria attività al 100%. Si parte con un programma fisioterapico, ma in 10-15 giorni si riprende con un differenziato, per poi tornare a giocare. Il menisco esterno è un po' più lento, vista la posizione, nel recupero, ma in 20-25 giorni si torna alla normalità. Non ci sono rischi per i legamenti, sono due cose diverse, una volta risistemato il menisco, i legamenti non ne risentono".

Scongiurato, almeno per ora, il pericolo dell'intervento chirurgico, il periodo di stop di Pogba sarà ridotto, anche se questa soluzione non garantisce la completa soluzione del problema al menisco. Il centrocampista francese starà fuori per cinque settimane: trascorrerà le prime tre tra palestra, piscina e fisioterapia e le ultime due in campo per svolgere un lavoro atletico differenziato. In sostanza, il numero 10 della Juventusdovrebbe tornare a disposizione di Massimiliano Allegri già nel mese di settembre, per il match con la Salernitana (sesta giornata), in programma nel weekend del 10 e 11.