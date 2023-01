Juve, finalmente Pogba: i numeri del francese in bianconero

Dopo la lunga assenza per infortunio il centrocampista francese oggi torna finalmente tra i convocati per la partita delle 15 contro il Monza

Oggi comincia il girone di ritorno dei bianconeri. Alle 15 la Juventus affronterà il Monza allo Stadium per provare a risalire la classifica. E per la prima volta dal suo ritorno, ci sarà Paul Pogba. Dopo tanti infortuni, il francese torna finalmente tra i convocati. Il focus dal sito del club: "Quella di oggi è la prima convocazione della stagione per Paul Pogba. Dopo l'infortunio in estate, negli Stati Uniti, il campione bianconero torna a tutti gli effetti a disposizione della squadra, ed è davvero una grande storia che finalmente può ricominciare.