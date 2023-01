Juve, palle inattive e contropiedi: i segreti della squadra di Allegri

In vista del match contro il Monza Allegri si prepara a usare alcuni assi nella manica: occhio a contropiedi e palle inattive

La Juve si prepara ad affrontare il Monza, match valido per la 20esima giornata di Serie A. Dopo l'entusiasmante pareggio per 3-3 contro l'Atalanta, i bianconeri vorranno subito tornare a vincere e per farlo Allegri è pronto a utilizzare i suoi assi nella manica. Stando alle statistiche, infatti, "la Juventus è la squadra che ha segnato più gol (cinque) su contropiede diretto in questa Serie A; nessuno invece ancora il Monza".

Ma oltre ai contropiedi, l'altra grande arma segreta dei bianconeri sono punizioni e calci d'angolo. "La Juventus ha segnato il 40% dei suoi gol in questo campionato su palla inattiva (12 su 30, meno soltanto dei 14 del Napoli in generale): nessuna formazione conta più reti da fermo in percentuale nel torneo in corso (40% anche la Roma). Il Monza ne ha incassati tre da questa situazione di gioco: solo il Napoli ha fatto meglio (due)".

Allegri potrà poi contare sull'apporto dei tanti giovani della Juve, mai così tanto decisivi come in questa stagione. "La Juventus è la squadra che conta il maggior numero di gol messi a segno da giocatori nati dal 2000 in avanti in questa Serie A: 12, almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altra avversaria (otto Napoli ed Empoli); soltanto uno invece per il Monza". (juventus.com)