Pogba: “Lo United meglio senza di me? Mi mettano in panchina”

Il calciatore ha parlato

L'ex calciatore della Juventus ora al Manchester United Paul Pogb a, ha parlato intervistato dai microfoni di Canal+, ai quali ha detto la sua sulla stagione dei Red Devils e su una statistica che vede i Diavoli Rossi conquistare più punti senza lui in campo: "Mi mettano in panchina allora. Non conoscevo questa statistica. Se la squadra fa meglio senza di me, capirei perfettamente la scelta dell'allenatore di mettermi in panchina. Comunque è una bella sfida per me. Spero che questo dato possa cambiare e che il Manchester United inizi a fare più punti con me in campo".

Intanto ieri la Juventus ha vinto in extremis contro l'Udinese, completando una rimonta grazie alla doppietta messa a segno da Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha segnato su rigore, nato da un fallo di mano in barriera di De Paul, e di testa, consegnando a Pirlo i tre punti ma lasciando l'amaro in bocca al responsabile dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino: "Una punizione a favore nostro è stata trasformata in un rigore per Ronaldo. Qua l'ingenuità è dell'arbitro che concede una punizione del genere ma la cosa che non mi è piaciuta è che la Juventus ha esercitato una vera e propria pressione sull'arbitro. Alla fine del primo tempo ho visto Paratici ed altri dirigenti della Juve protestare veementemente contro Chiffi per un presunto recupero non concesso, ma direi che alla fine della prima frazione non è il caso di fare tutta questa confusione. Tutto questo ha portato a un secondo tempo in cui Chiffi non è stato più quello del primo tempo, e questo lo devo dire a tutela della squadra e di tutta la società. Abbiamo dominato la Juventus sia nel primo che nel secondo tempo e abbiamo controllato agevolmente la partita, facendo anche un gran pressing. Abbiamo giocato una gara spettacolare, una delle migliori che abbiamo giocato in casa".