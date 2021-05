Moratti: “Superlega? Agnelli e Perez hanno fatto un gran pasticcio”

L'ex presidente dell'inter

TORINO - Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport di vari argomenti tra cui la Superlega: "Superlega? Mi dispiace perché l’hanno martellato tutti e in fondo veniva da 9 scudetti consecutivi, ma Agnelli (con Perez) ha fatto un gran pasticcio, sbagliando comunicazione e tempi. I paragoni con basket e F.1 non hanno senso. Il calcio è passione e sentimento. Scudetto Conte? I suoi meriti sono enormi. Ci ha messo a lungo la faccia. E non era facile isolare la squadra da tutti i problemi societari. Una situazione per lui nuova, mentre la capacità di tenere tutti, anche chi gioca poco, sul pezzo già gliela si riconosceva. Mou come Conte? Fare questi paragoni è sempre difficile. Però anche questo gruppo mi sembrava in missione. I due allenatori sono super professionisti, con una passione viscerale per il calcio e per il loro lavoro. Lite Conte-Agnelli in Coppa Italia? Quella serata ha sancito la nascita del Conte anti-juventino. Che soddisfazione!".