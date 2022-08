Pogba torna a lavorare sul campo: rientro più vicino

Massimiliano Allegri anche per lunedì ha alcune defezioni nella formazione , la più importante della quale, insieme a quella di Di Maria, è rappresentata dall'assenza di Paul Pogba . L'ex centrocampista del Manchester United si è infatti infortunato questa estate durante la tournée in America, riportando la lesione del menisco del ginocchio sinistro: il francese ha preferito all'intervento, che avrebbe risolto una volta per tutte il problema, la terapia conservativa, per la quale la riabilitazione prevede diverse fasi. La prima fase, quella del lavoro in piscina, è stata superata, e adesso Pogba potrà tornare a lavorare gradualmente in campo.

I buoni riscontri avuti tra piscina e palestra infatti, con il Polpo che non ha mai sentito dolore, ha spinto lui e lo staff medico a passare alla seconda fase del recupero. Pogba tornerà a correre e ad allenarsi in campo, con un programma di recupero graduale, che la Juventus spera lo possa riportare in campo il più presto possibile. Il giocatore, dopo aver saltato la prima partita di campionato, salterà anche quelle contro Sampdoria, Roma, Spezia e Fiorentina, perdendo anche la prima giornata della Champions League. Proprio dopo l'esordio europeo è fissata la data del ritorno in campo del francese, che punta la partita con la Salernitana in programma allo Stadium per tornare ad abbracciare, ufficialmente per la prima volta, i suoi tifosi.