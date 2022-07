Pogba sui social strizza l’occhio alla Juve: “Non vedo l’ora…”

Paul Pogba non vede l'ora di fare ritorno alla Juve: il centrocampista francese sui social strizza l'occhio ai bianconeri

Dal momento in cui ha lasciato la Juventus, Paul Pogba è diventato immediatamente un rimpianto per tutti i tifosi bianconeri. E in effetti come dargli torto: il francese è un giocatore dotato di una classe infinita, top player di assoluto livello di cui è impossibile non innamorarsi. Arrivato da giovanissimo a parametro zero, a Torino il Polpo ha lasciato un segno indelebile, ma quando nell'estate del 2016 il Manchester United ha offerto ben 105 milioni per il suo cartellino, rifiutare sarebbe stato da folli. Pogba, che era cresciuto proprio nelle giovanili dei Red Devils, ha fatto quindi ritorno in Premier League ma le ultime stagioni sono state per lui ricche di luci e ombre.

Lo United, infatti, negli ultimi anni ha fatto molto fatica, vincendo molto poco nonostante i grandi investimenti e i tifosi hanno cominciato a dare la colpa proprio al francese, accusato di pensare più al taglio di capelli che alle prestazioni in campo. Per questo Pogba alcuni mesi fa ha preso una decisione: ora basta, è il momento di cambiare aria, niente rinnovo di contratto. Sulle sue tracce si sono subito fatte avanti PSG e Juventus, ma il francese ha deciso di seguire il cuore e di accettare la proposta della Vecchia Signora, nonostante fosse economicamente inferiore. E classe 1993 (così come Di Maria) non vede l'ora di tornare a Torino.

Ieri sui suoi profili social Pogba ha postato alcune immagini che non lasciano spazio all'immaginazione: foto in bianco e nero del centrocampista con la scritta "Can't wait...", non vedo l'ora. Il ritorno del francese in Italia è previsto nei prossimi giorni, con il Polpo pronto a svolgere le visite mediche di rito e a firmare il contratto. A Torino riabbraccerà vecchi amici e soprattutto Allegri, l'allenatore che più di tutti ha saputo esaltare le sue qualità. Pogba-Juve 2.0: il ritorno del Polpo sta per diventare realtà.