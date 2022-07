Totti: “Dybala alla Roma era possibile, Pogba gran colpo”

Francesco Totti, ex calciatore della Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni a margine del torneo Illumia Padel Cup, toccando diversi temi. Ecco le sue parole sul club giallorosso, squadra al centro del mercato, visto che i capitolini hanno già chiuso diverse operazioni importanti, tra cui Matic dal Manchester United, Svilar dal Benfica e Celik dal Lille: "Siamo abituati a parlare prima che inizi tutto. L'idea non me la sono fatta, ancora c'è tempo, inizierà il campionato a metà agosto e può ancora succedere di tutto. Spero possa fare una grande squadra, per centrare obiettivi importanti. Su Ronaldo? Non ci ho mai creduto. Conosco la realtà attuale. Se fosse vero, ben venga, tutti i romanisti saranno entusiasti. Su Dybala? Era possibile, molto possibile. Sono successe altre cose ed è svanito. Lui andrà altrove, speravo potesse venire alla Roma. C'è stata una chiacchierata ma non so cosa si sono detti".