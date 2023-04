Ancora Pogba: “Ho avuto paura per amici e familiari”

Paul Pogba , calciatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni nella sua deposizione per il caso di estorsione. Alcune sue parole sono state riportate da L'Equipe: "A lungo questa storia l'ho tenuta per me, solo dopo mi sono confidato con qualcuno. Questa situazione ha avuto un impatto sul mio corpo e in particolare sui miei infortuni, e ne ho parlato con il manager della nazionale. C'è poi l'impatto psicologico, visto che ero convinto che potessero finirci di mezzo i miei amici e la mia famiglia".

Per fortuna, il francese, nelle ultime giornate è tornato in campo, e si appresta a vivere un finale di stagione molto intenso, con la possibilità di giocare sempre più minuti, come dichiarato dal tecnico bianconero Allegri: "Sappiamo che è un giocatore è forte, ma in questo momento non è nelle condizioni di giocare tutta la partita. L'importante è che il ginocchio sta rispondendo bene, proveremo ad aumentare il minutaggio gradualmente".