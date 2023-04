Juve, Pogba shock: “Quanto accaduto ha avuto un grande impatto su…”

Il giocatore bianconero è stato chiamato a testimoniare qualche settimana fa (lo scorso 28 marzo) in un'udienza successiva all'arresto di Adama Camara , uno degli accusati per quanto accaduto lo scorso anno. Qualche mese fa -il 15 settembre scorso- un amico di vecchia data (Boubacar Camara) aveva confidato: "Paul Pogba mi ha confessato che voleva sparire, non voleva più giocare a calcio. Aveva paura per la sua famiglia".

Il francese è stato vittima di minacce ed estorsioni da parte di una banda organizzata, di cui fa parte anche il fratello Mathias. I malviventi avrebbero chiesto un riscatto di 13 milioni, a titolo di “pagamento” per i servizi di protezione resi al giocatore da quando aveva 13 anni. "Sotto la custodia della Polizia, ho raggiunto Paul in hotel poche ore dopo il rapimento - le sue parole riportate dal 'Le Journal du Dimanche' - . L'ho trovato seduto sul letto che piangeva. Diceva: 'Come vuoi che gli dia quella cifra? Non voglio più giocare a calcio'. Gli ho detto di calmarsi, poi ha chiamato non so chi. Aveva paura per i figli e per la propria famiglia".